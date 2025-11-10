Oggi la Gazzetta dello Sport celebra la prestazione di Ange-Yoan Bonny, autore del 2-0 alla Lazio e non solo. Un innesto provvidenziale, soprattutto tenendo conto del lungo periodo di assenza di Thuram per infortunio. Per l'ex Parma, finora, 4 gol e 5 assist. E il mirino è già spostato sul Milan dopo la sosta.

"Nella sfida al Diavolo, Bonny potrebbe ritornare in panchina, visto che Thuram avrà completato nei prossimi giorni il lento processo di rimessa in forma, ma Chivu ha dimostrato anche a inizio stagione di sapersi appoggiare alla coppia alternativa, quella più giovane - si legge -. Angelo passerà, dunque, un’intera sosta gomito a gomito con il connazionale Marcus, esentato da Deschamps dalla convocazione, per farsi trovare più che pronto alla ripartenza: dopo il Diavolo, infatti, arriverà il viaggio a Madrid contro l’Atletico barricadero del Cholo e, magari, ci sarà la possibilità di far cadere il muro anche in Champions, competizione in cui ancora non ha segnato. In più, continuando così, Bonny potrà essere pure accompagnato da un altro pensiero ambizioso: prima o poi, anche lui irromperà alle porte della Francia".

