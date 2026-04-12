Como e Inter si sfidano questa sera al Sinigaglia per una sfida molto importante su entrambi i lati. I lariani vogliono rientrare in modo deciso nella corsa per la Champions, i nerazzurri hanno serie intenzioni di mettere una ipoteca importante sulla vittoria del campionato. C'è una statistica curiosa che riguarda le due formazioni: Como e Inter sono le due migliori squadre per gol realizzate dalla distanza. Entrambe a quota 10 da fuori area, grazie anche ai contributi di Nico Paz e Calhanoglu.

Sezione: Stats / Data: Dom 12 aprile 2026 alle 20:04
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione