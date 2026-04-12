Como e Inter si sfidano questa sera al Sinigaglia per una sfida molto importante su entrambi i lati. I lariani vogliono rientrare in modo deciso nella corsa per la Champions, i nerazzurri hanno serie intenzioni di mettere una ipoteca importante sulla vittoria del campionato. C'è una statistica curiosa che riguarda le due formazioni: Como e Inter sono le due migliori squadre per gol realizzate dalla distanza. Entrambe a quota 10 da fuori area, grazie anche ai contributi di Nico Paz e Calhanoglu.