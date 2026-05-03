Dopo la sconfitta con la Cremonese dello scorso 21 marzo, il Parma non si è più dovuto guardare le spalle in classifica grazie ai quattro risultati utili consecutivi registrati nelle successive giornate di campionato con cui ha centrato la matematica certezza della salvezza (si tratta della sua seconda miglior striscia in questo campionato, meglio solo tra febbraio e marzo 2026, con 5).

L'1-0 contro il Pisa, firmato Nesta Elphege, ha certificato la permenenza in Serie A della squadra di Carlos Cuesta, che in precedenza era stata capace di battere l'Udinese, col medesimo risultato, dopo i pareggi con Lazio e Napoli, sfide entrambe concluse 1-1.

In questo lasso di tempo, la porta di Zion Suzuki è rimasta inviolata 210 minuti: l'ultimo ultimo gol incassato dai gialloblu era arrivato all'ora di gioco del match contro il Napoli, ad opera di Scott McTominay.