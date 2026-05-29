In vista delle elezioni presidenziali in programma il prossimo 7 giugno, Florentino Perez, attuale numero uno del Real Madrid, può contare sull'endorsement di alcuni grandi ex Merengues nella corsa contro lo sfidante Enrique Riquelme, magnate del settore delle energie rinnovabili. A sostenere la candidatura di Perez si è esposto anche Ronaldo il Fenomeno, che Perez, in occasione del suo primo mandato da presidente, portò a Madrid nell'ultimo giorno del mercato estivo del 2002 prelevandolo dall'Inter. Il brasiliano, salendo sul palco del primo discorso tenuto da Perez per lanciare la sua candidatura, che per lui "è e sarà sempre il migliore".

Il discorso è durato circa venti minuti, dopodiché Ronaldo, insieme ad altri ex giocatori come Pirri e gli altri ex interisti Santiago Hernán Solari e Roberto Carlos, ha accompagnato il candidato.