In vista delle elezioni presidenziali in programma il prossimo 7 giugno, Florentino Perez, attuale numero uno del Real Madrid, può contare sull'endorsement di alcuni grandi ex Merengues nella corsa contro lo sfidante Enrique Riquelme, magnate del settore delle energie rinnovabili. A sostenere la candidatura di Perez si è esposto anche Ronaldo il Fenomeno, che Perez, in occasione del suo primo mandato da presidente, portò a Madrid nell'ultimo giorno del mercato estivo del 2002 prelevandolo dall'Inter. Il brasiliano, salendo sul palco del primo discorso tenuto da Perez per lanciare la sua candidatura, che per lui "è e sarà sempre il migliore".

Il discorso è durato circa venti minuti, dopodiché Ronaldo, insieme ad altri ex giocatori come Pirri e gli altri ex interisti Santiago Hernán Solari e Roberto Carlos, ha accompagnato il candidato. 

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Ven 29 maggio 2026 alle 21:25 / Fonte: EFE
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.