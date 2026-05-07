Nel tardo pomeriggio di sabato l'Inter sfiderà la Lazio all'Olimpico di Roma, con lo scudetto già conquistato la scorsa giornata dop il 2-0 di San Siro contro il Parma. La sfida contro i biancocelesti si ripeterà anche la settimana dopo, nella serata di mercoledì, quando è in programma la finale di Coppa Italia.

Se ci concentriamo solo sul campionato, però, si contano 165 precedenti in Serie A tra Inter e Lazio: i nerazzurri guidano il bilancio con 70 vittorie contro le 39 dei biancocelesti, mentre in 56 occasioni il match si è concluso con il pareggio. Il Biscione va a segno da 13 gare di fila contro la Lazio in Serie A, con esattamente due gol in media a partita (26): contro i capitolini non ha mai registrato una serie realizzativa più lunga. L'Inter ha inoltre vinto entrambe le ultime due trasferte contro la Lazio in Serie A, con un punteggio aggregato di 8-0 (0-2 nel 2023/24 e 0-6 nel 2024/25).