Jatin Dietl, Area Manager di Transfermarkt Italia, ha commentato la notizia dell'aumento del valore del cartellino di Yann Bisseck stimato dal sito specializzato dopo l'ottima stagione vissuta con la maglia dell'Inter: “Bisseck ha avuto una crescita notevole. Già uno o due anni fa era evidente che avesse il potenziale per diventare uno dei migliori difensori centrali del campionato, ma commetteva ancora troppi errori costosi e spesso mancava di concentrazione. Negli ultimi mesi si è trasformato in un giocatore estremamente costante e affidabile".

Profilo perfetto per la Premier League

Dietl analizza quelli che sono i punti di forza del roccioso difensore tedesco dei nerazzurri: "Forte nei contrasti e praticamente imbattibile nel gioco aereo, unisce una corporatura possente a eccellenti doti di regista. Possiede inoltre un ottimo controllo di palla ed è ambidestro, il che significa che può non solo impostare il gioco da dietro, ma anche contribuire alla fase offensiva. Con questo profilo, sembra quasi perfetto per la Premier League; le indiscrezioni indicano che anche il Bayern Monaco è interessato a lui.”