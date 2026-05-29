La vendita del Torino continua a tenere banco e il presidente granata Urbano Cairo manda nuovi segnali di apertura nel corso del suo intervento per il Festival della TV di Dogliani: "Non consiglierei a un giovane Cairo di comprare il Toro, ma a un signore che ha più fondi d’investimento o magari a qualcuno ricchissimo come gli Hartono del Como sì. Ma uno come me, che deve fare i conti e stare attento, che non vuole perdere 30 milioni all’anno, dico di no. Deve arrivare qualcuno dall’estero, magari troviamo qualcuno. Ad oggi non l’abbiamo trovato. In Serie A ci sono 11 proprietà straniere. Io voglio vendere e voglio andare allo stadio con il patema del tifoso, non del presidente".

"Col Toro ultimamente sono tornato a divertirmi"

Su un'ipotetica cessione Cairo ha però precisato: "Nessuna offerta. Col Toro mi sono divertito, a volte di più e a volte di meno. Adesso ultimamente mi sono di nuovo divertito. Abbiamo fatto un finale di campionato come si deve, ne sono grato. Roberto D’Aversa che ha messo a posto le cose. In giro mi chiedono selfie e autografi, non trovo tutta questa ostilità. Sono disponibile a vendere, più che dirlo…"