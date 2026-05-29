Lega Serie A ha assegnato l'ultimo riconoscimento stagionale per l'Iliad Goal of the Month del campionato. La palma del gol più bello del mese di maggio è andata all'attaccante inglese del Bologna Jonathan Rowe, grazie alla meravigliosa mezza rovesciata con la quale ha timbrato il gol del successo della formazione felsinea al Maradona contro il Napoli per 3-2 lo scorso 11 maggio.

Ad aprile trionfò il missile di Calha contro la Roma

Il gesto acrobatico del giocatore ex Olympique Marsiglia è risultato pertanto il più votato dai tifosi sui canali social ufficiali di Lega Calcio Serie A, superando nelle votazioni la conclusione il colpo di tacco di Andrea Pinamonti contro il Lecce. Rowe succede nell'albo d'oro stagionale ad Hakan Calhanoglu, che ad aprile si era meritato il riconoscimento con il suo bellissimo destro da fuori nella gara vinta per 5-2 contro la Roma.