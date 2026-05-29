Mirwan Suwarso, patron del Como, ha parlato ai microfoni di Sky Sport per celebrare lo storico traguardo della Champions League 2026-2027, che vedrà per la prima volta i lariani ai nastri di partenza. Inevitabile per lui toccare il tema Nico Paz e inevitabile per lui ribadire quello che è lo stato dei fatti: "Tutti sanno del diritto di recompa del Real. Cerchiamo sempre di guardare in maniera positiva la vita. Anni fa non avremmo mai immaginato di avere un giocatore come lui, grazie all generosità del Real che ci ha permesso di averlo in prestito. È un ottimo affare". Nico Paz per il quale di recente si è speso in maniera diretta anche il tecnico Cesc Fabregas: "Penso che avere persone come lui, Genty e Varane, parliamo di tre vincenti. Credo che il nostro credo di vincere si conosca. Futuro? Solo lui può controllarlo. Sta a lui decidere".

La Champions una gioia arrivata prima del previsto

Ma cosa rappresenta per Suwarso e per la società questa pagina storica e l'approdo nell'Europa dei grandi? "Probabilmente spiegheremo il nostro percorso unico per noi. Siamo venuti qua con cinque anni di piano. Non ha prezzo averlo raggiunto prima di quando programmato. Tante persone hanno lavorato insieme e l’abbiamo raggiunto insieme".