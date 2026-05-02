L'Inter ha ormai coltivato una certa predisposizione a colpire gli avversari coi calci piazzati, in particolare sui calci d'angolo. E questa stagione potrebbe concludersi con un dato che rappresenterà la sublimazione di questa particolare dote: sin qui, infatti, i nerazzurri hanno segnato 17 gol su sviluppi di calcio d'angolo, almeno otto più di qualsiasi altra formazione, e le ultime giornate di campionato potrebbero far diventare l'Inter la prima squadra a realizzarne di più in un singolo massimo torneo considerando le ultime 20 stagioni di Serie A, superando il Napoli 2022-2023 che a 17 gol da corner si è fermato.