Domenica sera a San Siro andrà in scena la 58esima sfida tra Inter e Parma in Serie A, quella che potrebbe consegnare alla squadra di Cristian Chivu il 21esimo Scudetto: i nerazzurri sono in vantaggio nei precedenti con un bilancio di 24 vittorie a 16, mentre in 17 occasioni il match si è concluso in parità. Gli emiliani rappresentano un avversario storicamente complesso per l'Inter: tra le squadre affrontate meno di 100 volte in Serie A, i nerazzurri hanno una percentuale di vittorie del 42% contro il Parma (frutto di 24 successi in 57 incontri).

Tuttavia, l'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime otto partite contro il Parma in Serie A, con un bottino di cinque vittorie e tre pareggi; in più, ha segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime sette (15 in totale, per una media di 2.1 a match). Per quanto riguarda i 28 precedenti a San Siro si contano dieci successi dell'Inter e due del Parma, mentre il pareggio è il risultato più frequente: per 16 volte il match tra le due squadre è terminato in parità, incluse quattro delle ultime sei sfide. I nerazzurri hanno segnato almeno un gol in 26 delle 28 gare interne giocate contro gli emiliani, che a loro volta hanno trovato almeno una rete in tutte le ultime sei trasferte al Meazza.