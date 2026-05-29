Il prossimo 22 giugno ci sarà l'elezione del presidente della FIGC, nel frattempo continuano a correre le indiscrezioni sul prossimo commissario tecnico della Nazionale. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, i nomi in prima fila sarebbero due: Antonio Conte e Roberto Mancini. Il tecnico salentino sarebbe il favorito, sebbene potrebbe richiedere un ingaggio pesante. Con la federazione che potrebbe puntare su sponsor e bonus. A fine settembre gli impegni in Nations League contro Belgio, Turchia e Francia.

Sezione: News / Data: Ven 29 maggio 2026 alle 20:42
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione