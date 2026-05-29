Il prossimo 22 giugno ci sarà l'elezione del presidente della FIGC, nel frattempo continuano a correre le indiscrezioni sul prossimo commissario tecnico della Nazionale. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, i nomi in prima fila sarebbero due: Antonio Conte e Roberto Mancini. Il tecnico salentino sarebbe il favorito, sebbene potrebbe richiedere un ingaggio pesante. Con la federazione che potrebbe puntare su sponsor e bonus. A fine settembre gli impegni in Nations League contro Belgio, Turchia e Francia.