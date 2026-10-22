Quando vede viola, ecco che Hakan Calhanoglu si accende senza indugio. Secondo quanto riferisce Opta, la Fiorentina è la vittima preferita del centrocampista turco, grazie alla totalizzazione di 7 centri. Nell'era dei tre punti a vittoria, solamente quattro centrocampisti hanno realizzato più gol contro una singola avversaria nella competizione: Doni contro l'Inter, Pirlo contro il Parma, Seedorf contro la Juve, Hamsik contro Palermo e Bologna.

Sezione: Stats / Data: Gio 22 ottobre 2026 alle 21:00 / Fonte: Opta
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione