Quando vede viola, ecco che Hakan Calhanoglu si accende senza indugio. Secondo quanto riferisce Opta, la Fiorentina è la vittima preferita del centrocampista turco, grazie alla totalizzazione di 7 centri. Nell'era dei tre punti a vittoria, solamente quattro centrocampisti hanno realizzato più gol contro una singola avversaria nella competizione: Doni contro l'Inter, Pirlo contro il Parma, Seedorf contro la Juve, Hamsik contro Palermo e Bologna.