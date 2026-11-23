Pio Esposito, arrivato ai microfoni di Sport Mediaset, oltre a ribadire il proprio rammarico per i due punti persi a Bergamo che hanno vanificato la gioia per la tripletta viene interpellato sulle polemiche legate alle decisioni dell'arbitro Fabio Maresca, su tutte il rigore assegnato nel finale di gara all'Atalanta che è valso il definitivo 4-4: "Esagerato? Non lo so, non l'ho rivisto e non voglio commentare l'episodio. Dovevamo fare meglio prima perché eravamo in doppio vantaggio e dovevamo tenercelo per chiudere definitivamente la partita, invece non l'abbiamo fatto".

In certi casi, cosa succede secondo te? Questione di attenzione o qualcosa dovuto ai cambi del mister?

"A caldo faccio fatica a dire cosa è successo, ci sono tanti fattori. Ci sono gli episodi, c'è il non averla chiusa con qualche occasione. Dico la verità, non lo so".

Cosa vi ha detto Chivu? E cosa vi siete detti voi?

"Dopo una partita del genere non si parla mai a caldo, avremo tempo per analizzarla".