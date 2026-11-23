Paola Egonu diventa la miglior realizzatrice di sempre nella storia della Serie A1 di pallavolo femminile, portandosi a quota 6101 punti messi a segno in campionato. L'opposta della Vero Volley Milano e della Nazionale italiana ha raggiunto il record nella sconfitta della compagine meneghina contro Conegliano Veneto. Per celebrare lo storico traguardo, la Vero Volley ha realizzato un filmato pubblicato sui propri social coi complimenti da parte di diversi protagonisti del mondo dello sport, tra i quali anche il capitano dell'Inter Lautaro Martinez e del vicepresidente Javier Zanetti, oltre a quelli di Alessandro Cattelan.

A quick message from the legends to the GOAT. https://t.co/tLGPlx6t1T — Vero Volley (@VeroVolley) November 23, 2026