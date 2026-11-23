Dopo aver toccato quota 6101 punti e superato Carmen Turlea come miglior marcatrice della storia del campionato italiano femminile di pallavolo, Paola Egonu parla ai microfoni della Gazzetta dello Sport spiegando quali sono i suoi punti di riferimento come capitani, lei che copre questo ruolo nella Vero Volley Milano: "Ho provato a prendere un po’ di tutto dalle capitane che ho avuto, come Francesca, Gabi e Monica De Gennaro. Ho parlato anche con Lautaro Martinez e mi ha colpito la sua dedizione al lavoro. Poi però ho capito che dovevo trovare il mio modo di farlo, senza snaturarmi. So che non potrò mai essere come loro, ma mi auguro che il mio modo di essere capitana sia altrettanto d’aiuto".

E com’è il suo modo di essere capitana?

"Cerco di rimanere umana. Di essere d’esempio anche quando le cose non vengono. Non sopprimo le emozioni, nemmeno il nervosismo: fa parte del percorso. Spero di essere una buona compagna, di riconoscere i momenti di bisogno per aiutare".