Un traguardo speciale per Nicolò Barella: il centrocampista nerazzurro, scendendo in campo alla New Balance Arena contro l'Atalanta, ha tagliato il traguardo delle 350 presenze complessive con la maglia dell'Inter. Un risultato prestigioso per Nicolò, secondo giocatore con più presenze attualmente in rosa, alle spalle del solo Lautaro Martinez a quota 383. La storia nerazzurra di Barella dura da oltre sette anni, essendo iniziata il 26 agosto 2019, data della sua prima partita ufficiale con l'Inter in occasione di Inter-Lecce, prima giornata della stagione 2019-2020 con Antonio Conte in panchina.

Il centrocampista di Cagliari ha raggiunto così un traguardo prestigioso, con tantissimo spirito di sacrificio e senso d'appartenenza per un giocatore che ha scritto pagine indelebili della storia recente nerazzurra. Un traguardo macchiato dal pari beffardo di ieri sera, ma che nulla toglie al valore specifico che rappresenta per Barella.