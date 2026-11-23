Si pensava avesse stretto i denti e provato a giocare fino all'ultimo, ma alla fine Marco Carnesecchi ha dovuto arrendersi al dolore e lasciare spazio a Marco Sportiello. Purtroppo per il portiere dell'Atalanta, l'infortunio rimediato durante il riscaldamento prima del match contro l'Inter è serio: gli esami hanno evidenziato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro che lo costringerà a finire sotto i ferri. Davvero una bruttissima notizia per Maurizio Sarri che perde per un periodo di tempo presumibilmente lungo il proprio estremo difensore, una delle colonne della squadra.