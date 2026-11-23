Più che del mercato, in casa Inter questo è il periodo dei rinnovi. Nonostante la finestra di gennaio si stia avvicinando, Dario Baccin è impegnato nelle discussioni con gli agenti dei calciatori i cui contratti sono vicini alla scadenza. Il caso più 'caldo' riguarda ovviamente Hakan Calhanoglu, che senza una nuova firma dal prossimo 1° luglio sarà un giocatore svincolato. Come emerge dal canale di Fabrizio Romano, per voce di Matteo Moretto, il centrocampista turco, per rispetto e per il suo desiderio, dà massima priorità all'Inter. Le parti si stanno parlando e la volontà del club, in linea con i prossimi rinnovi, è offrire una parte fissa sostenibile più bonus sostanziosi, soprattutto legati alla qualificazione alla prossima Champions League. Calhanoglu sarà 'oggetto' dello stesso trattamento e starà a lui fare le valutazioni del caso, anche in base alle altre offerte che potrebbero arrivargli nel frattempo. Deciderà dunque se rinnovare a cifre più basse e rimanere dove si trova bene oppure accettare proposte più ricche, considerando che potrebbe essere uno degli ultimi contratti della sua carriera.

Anche Zielinski

La novità in tema rinnovi riguarda Piotr Zielinski, anche lui classe '94 e anche lui, come altri calciatori nerazzurri, con il contratto in scadenza nel 2028. L'Inter ha in testa l'idea di parlare con il suo agente per un prolungamento, ma la sua situazione non viene considerata urgente. C'è la consapevolezza di venirgli incontro, ma le priorità sono altre come Carlos Augusto, vicino alla firma, il già citato Calhanoglu e Alessandro Bastoni, situazione da seguire. Di Zielinski si parlerà più avanti.