Il business degli stadi e delle arene sportive sta assumendo un peso crescente nelle strategie di investimento dei grandi gruppi finanziari e assicurativi, attratti dalla possibilità di associare il proprio marchio a infrastrutture capaci di generare visibilità e ricavi nel lungo periodo. Al centro di questa evoluzione ci sono i naming rights, i diritti commerciali che consentono a un’azienda di dare il proprio nome a un impianto sportivo attraverso accordi pluriennali. Il caso più recente e al tempo stesso più rilevante in Italia, evidenziato da La Repubblica, riguarda il Generali Stadium, con la compagnia assicurativa che punta sulla nuova casa di Inter e Milan circa 650 milioni di euro. Un’operazione che conferma il crescente valore economico degli stadi, ormai considerati asset strategici per le politiche di marketing e posizionamento dei grandi operatori finanziari.

Il progetto del nuovo stadio di Milan e Inter rappresenta uno dei principali esempi italiani di valorizzazione commerciale delle infrastrutture sportive. L’intesa con Generali, il cui valore viene stimato in circa 650 milioni di euro nell’arco di 25 anni, corrisponderebbe a un flusso medio di 26 milioni annui complessivi per i due club. Il business dei naming rights è una voce forte da anni negli Stati Uniti, dove ha raggiunto dimensioni particolarmente rilevanti: gli investimenti nei diritti di denominazione degli impianti delle maggiori leghe professionistiche a stelle e strisce sono stimati in circa 891 milioni di dollari annui, con una quota superiore a 400 milioni riconducibile agli operatori finanziari.