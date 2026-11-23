Dopo il pareggio rocambolesco di Bergamo, l'Inter, ora quindicesima con 6 punti, riprende la propria corsa nella League Phase di Champions League ospitando mercoledì a San Siro lo Stoccarda. Per i bookies i nerazzurri sono pronti a mettere la freccia sulla formazione tedesca che li precede in graduatoria: il successo nerazzurro – alla prima assoluto contro il club tedesco - comanda a 1,40, sale a 5,25 il pareggio, con il “2” poco distante a 6,00. Solo l’Arsenal ha subito meno gol dello Stoccarda, ma in lavagna quote rasoterra l’Over, a 1,18.

Critsian Chivu spera di ritrovare dal primo minuto capitan Lautaro Martinez, visto in rete a 1,80, stessa quota di Pio Esposito, a segno da cinque gare consecutive tra Inter e Nazionale. Tra gli ospiti Demirovic e Undav sono i più pericolosi, a 3,25.