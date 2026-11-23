Soddisfazione relativa, considerato il risultato e come più volte spiegato anche dallo stesso giocatore. Ma per Pio Esposito la partita di ieri contro l'Atalanta rappresenterà indubbiamente una pietra miliare della propria carriera visto che, a 21 anni e 147 giorni, è diventato il secondo giocatore più giovane dell’Inter a segnare una tripletta in Serie A negli ultimi 60 anni. Più precoce di lui fu soltanto Ronaldo il Fenomeno, e il dettaglio incredibile che il brasiliano ha potuto mantenere questo record per... un giorno di differenza: Ronaldo, infatti, aveva 21 anni e 146 giorni quando segnò tre reti nel 5-0 che l'Inter di Gigi Simoni rifilò al Lecce, tra l'altro il suo unico hat trick in Serie A.

A 21 anni e 147 giorni, Pio Esposito è diventato il secondo giocatore più giovane dell’Inter a segnare una tripletta in Serie A negli ultimi 60 anni, dietro soltanto a Ronaldo (21 anni e 146 giorni). https://t.co/OaXr5y6szq — Inter ⭐⭐ (@Inter) November 23, 2026