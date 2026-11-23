Dagli studi di Sportmediaset Riccardo Trevisani prova a spiegare cosa non abbia funzionato in casa Inter ieri sera a Bergamo, dove una gran bella squadra dal punto di vista offensivo ha staccato la spina nel finale permettendo all'Atalanta di raggiungere il pareggio: "Il vero problema è chel'Inter non riesce ad avere continuità nella partita. Ci sono sprazzi in cui è ingiocabile e altri in cui sembrano undici che non si conoscono. Basti pensare al corner in cui subisce il gol del 2-3: rischia un secondo prima, lo prende con la stessa dinamica. Abbiamo visto gli stessi errori con Inzaghi, nelle rispettive Nazionali, con Chivu. Bisognerebbe cercare di capire che problema ha, spesso è mentale ed è dei giocatori".

Atalanta agevolata

Si passa poi a parlare dell'Atalanta, che pur se favorita ha avuto la capacità di riacciuffare il pareggio: "L'Inter l'ha aiutata, i meriti dell'Atalanta sono pochi. Quando ha capito che l'avversario si stava accontentando è entrata molto bene. Sarri ha ritrovato De Ketelaere, Rowe, Pasalic, ha avuto una cattiveria importante ma è stata agevolata dagli errori ripetuti e quasi inaccettabili dell'Inter".