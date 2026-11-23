"La percezione del pericolo è il processo cognitivo ed emotivo con cui una persona valuta soggettivamente la presenza, la gravità e la probabilità di una minaccia o di un danno . Guida le scelte e i comportamenti quotidiani per evitare o contenere i danni". Questa è la risposta dell'Intelligenza Artificiale a chi vuole avere una risposta rapida e senza eccessivi approfondimenti. Il concetto di 'percezione del pericolo' è tornato in voga ieri sera dopo Atalanta-Inter, quando Cristian Chivu è tornato a ribadirlo per sottolineare una delle mancanze della sua squadra. Anche con il massimo della positività, è difficile non tradurre il 4-4 di Bergamo con '2 punti buttati', dopotutto gli stessi protagonisti non hanno sentito il bisogno di usare giri di parole. Per tre volte l'Inter si è trovata con due gol di vantaggio, fino al rigore di Franck Kessie al 91esimo che ha diviso la posta in palio, per la gioia del pubblico bergamasco e di gran parte del resto d'Italia che auspicava un inciampo dei Campioni d'Italia, in una 12esima giornata scritta apposta per lascirali fuori dalla festa collettiva. Davanti hanno infatti vinto tutte, con compiti anche molto agevoli, e l'Inter avrebbe dato una robusta risposta portando a casa i 3 punti dalla New Balance Arena se avesse rispettato il copione fino allo scadere della partita. Ma è andata diversamente e adesso, con la consapevolezza che il percorso è ancora lunghissimo e non c'è assolutamente nulla da buttare via (solo i 2 punti sopra citati, ovviamente senza volerlo), è il caso di tornare ad analizzare un problema che, dopo Feyenoord e Como, sembrava fosse finalmente risolto: il porte aperte. Che, non trattandosi di una concessionaria automobilistica, rappresenta un allarme.

Niente allarmismi, ma...

"Bisogna trovare continuità nel gestire al meglio quello che è il nostro atteggiamento, la mentalità, la percezione del pericolo". Ecco il momento in cui Chivu è tornato a parlare, in conferenza, di uno dei (per fortuna) pochi limiti della propria squadra, che sembrava apparentemente risolto. Invece è rimasto lì, latente, pronto a prendersi la scena. Non si tratta di singole qualità dei singoli calciatori, sarebbe troppo facile catalogare così la questione. La squadra fatica a 'leggere' le situazioni, a provare ad anticipare potenziali rischi, a rimanere connessa con tutti i possibili scenari verificabili in determinati momenti della partita. Manca il suddetto elemento che 'guida le scelte e i comportamenti per evitare o contenere i danni'. Diciassette gol subiti in 12 partite sono un bilancio preoccupante, anche se la classifica scongiura allarmismi. C'è tempo per trovare la strada giusta, ma il fatto che dopo due partite convincenti e rassicuranti siano tornati i vecchi fantasmi impone un'analisi profonda, che non si limiti solo alla psicologia ma trovi applicazione sul campo.

Esempio emblematico

Audace e prepotente con il pallone tra i piedi, timida e impacciata senza. Non era difficile, per occhi attenti, notare come in certi frangenti della gara la fase difensiva dell'Inter fosse zoppicante. Uscite in ritardo e poco convinte sugli esterni, tendenza a schiacciarsi troppo dentro l'area di rigore con pochi giocatori al limite dell'area e ripetitività nelle distrazioni. Il caso del secondo gol atalantino è emblematico. Corner regalato da Djed Spence che invece di allontanare il pallone prova a giocarlo sulla linea di fondo e lo porta fuori sotto pressione. Sul calcio d'angolo che nasce Nikola Krstovic stacca bene sul primo palo e costringe Pepo Martinez ad alzare sopra la traversa con un ottimo riflesso. Si torna dalla bandierina, cross calibrato allo stesso modo e Charles de Ketelaere stacca come il compagno battendo il portiere spagnolo da pochi passi. Stesso errore nel giro di pochi secondi. Ecco, con una percezione del pericolo almeno sufficiente, una volta scampato il primo, la soglia di attenzione sarebbe dovuta arrivare ai massimi livelli. Invece è rimasta piatta nonostante il primo stimolo. Questo è un problema di sqaudra, non può essere attribuito al singolo. E come squadra l'Inter deve risolverlo, perché alla lunga questi numeri rischiano di costare carissimo.