14 assist in Serie A: il ritratto del campionato di Federico Dimarco è semplicemente strepitoso. L'esterno mancino sta dipingendo calcio una partita sì e l'altra pure, sfornando grandissimi palloni per i propri compagni. Avere un giocatore di quel genere sulla fascia è sicuramente un vantaggio importante per una squadra a cui manca il classico 'dieci' tra le linee. Non solamente assist, però, per Dimarco, visto che governa senza problemi la classifica delle big chance create.

Sezione: Stats / Data: Dom 19 aprile 2026 alle 20:16
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione