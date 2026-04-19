14 assist in Serie A: il ritratto del campionato di Federico Dimarco è semplicemente strepitoso. L'esterno mancino sta dipingendo calcio una partita sì e l'altra pure, sfornando grandissimi palloni per i propri compagni. Avere un giocatore di quel genere sulla fascia è sicuramente un vantaggio importante per una squadra a cui manca il classico 'dieci' tra le linee. Non solamente assist, però, per Dimarco, visto che governa senza problemi la classifica delle big chance create.