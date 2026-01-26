"L’Inter è già in fughetta, insomma, dai diciamo di sì". Sorride Enzo Iacchetti, tornato in tv con Striscia La Notizia e intervistato da Tuttosport. "Esposito? Mi ricorda il più grande centravanti di tutta la storia del Milan, Marco Van Basten. Pio ha forza, tecnica, la potenza nel proteggere ogni pallone che gli arriva e poi quella visione di gioco che da attaccante hanno in pochi. E Van Basten era uno di questi. Spero che diventi come lui, perché farebbe un sacco di gol. E che gol".

"Scudetto o Champions? Nessun dubbio: lo scudetto, tutta la vita - risponde Iacchetti - Onestamente non mi aspettavo di aver il Milan dietro. E’ una squadra cortomuso, lui (Allegri, ndr) è cortomuso e noi non dobbiamo sottovalutare nessuno".