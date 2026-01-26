Definita la cessione di Palacios all'Estudiantes: si tratta di prestito con diritto di riscatto. Come spiega il Corsport, restano da limare soltanto alcuni aspetti burocratici.

Restano alle cessioni, le voci su Frattesi si sono affievolite non poco negli ultimi giorni: "Ma chissà che a ridosso del gong non tornino d’attualità. Dall’Inter non c’è preclusione, come noto. Bisognerà nel caso mettere sul piatto una cifra importante con una formula che garantisca ai nerazzurri la cessione definitiva", si legge. 

Sezione: Rassegna / Data: Lun 26 gennaio 2026 alle 08:56 / Fonte: Corriere dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
