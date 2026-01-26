Dopo un avvio di stagione al di sopra delle aspettative a livello di punti conquistati, la Cremonese ha frenato bruscamente la sua corsa tra la fine dello scorso anno e l'inizio del 2026. Un calo fisiologico, secondo Giuseppe Pezzella, che ha parlato così dello score dei grigiorossi dopo la sconfitta contro il Sassuolo di ieri: "In un campionato come il nostro ci sono gli alti e i bassi, adesso gli episodi non stanno girando a nostro favore e sta a noi far sì che cambino", le sue parole. E ora il calendario non aiuta la Cremo, domenica impegnata contro la capolista Inter. "I punti fatti prima interessano poco, siamo focalizzati sulla seconda parte di stagione che sarà molto più difficile", ha spiegato Pezzella.