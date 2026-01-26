Sì è svolto oggi l’evento conclusivo del progetto nerazzurro legato al lancio del Quarto Kit: un allenamento speciale sulla “Montagnetta”, simbolo di rinascita, visione e spirito instancabile, valori che da sempre appartengono all’Inter. Nell’allenamento congiunto a scendere in campo è stato un gruppo di ragazzi del Settore Giovanile nerazzurro insieme alla squadra Special dell’Inter, che disputa il campionato DCPS, Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC.
A testimoniare l’importanza di questa giornata per l’Inter è stata la presenza del Vice President Javier Zanetti, che ha accolto i partecipanti con un breve discorso prima di supervisionare l’allenamento sul Monte Stella, sottolineando il valore umano e sportivo dell’iniziativa. Circa 30 atleti hanno preso parte all’attività, coordinati dai tecnici del Settore Giovanile e dallo staff della squadra Special, in un momento di sport, condivisione e crescita reciproca. La squadra Special è composta da ragazzi con disabilità intellettivo-relazionali ed è gestita da ASD Sporting 4E, l’associazione con cui l’Inter collabora sin dal 2017, anno di nascita del progetto DCPS. Insieme alle altre realtà di calcio paralimpico sostenute dal Club - Snakes Milano per il calcio in powerchair e Real Eyes Sport per il blind football - la squadra Special è parte integrante della famiglia nerazzurra e partecipa durante tutta la stagione a numerose attività organizzate dall’Inter.
Di particolare valore è la connessione con l’area Educational del Settore Giovanile: il percorso di formazione dei giovani calciatori nerazzurri comprende infatti attività condivise con le squadre di calcio paralimpico sostenute dal Club, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione di ogni forma di abilità e contrastare ogni tipo di discriminazione attraverso lo sport. Con questo evento si chiude la cinque giorni che ha visto il mondo nerazzurro animare la Montagnetta con installazioni, musica, dj set, training run e allenamenti speciali, coinvolgendo giovani artisti, community, Legend, Partner e Inter Club. Un’esperienza pensata non solo per il core fan, ma per una comunità sempre più ampia, milanese e internazionale, unita dalla voglia di guardare avanti e di continuare a salire, insieme, verso nuove vette.
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - News
Altre notizie
