L’ultima settimana di mercato può regalare a Chivu il rinforzo desiderato sulla fascia. Ovviamente la Gazzetta dello Sport si riferisce a Ivan Perisic, già in nerazzurro tra il 2015 e il 2022 con la parentesi vincente al Bayern durante il primo anno di Conte.

L'esterno croato è partito in panchina contro il NAC, con Bosz che si è affrettato a chiarire come l'esclusione iniziale non sia da attribuire alle voci di mercato ma a una semplice gestione delle forze, considerando che mercoledì il PSV riceve a domicilio il Bayern nell'ultima e decisiva giornata di Champions League.

"Ma proprio in caso di eliminazione, gli olandesi dovrebbero lasciarlo tornare all’Inter. In quel caso Luis Henrique dovrebbe partire: su di lui è forte l’interessamento del Besiktas", assicura la Gazzetta.