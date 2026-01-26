Alessandro Florenzi si schiera dalla parte di Sommer nel dibattito riguardante il portiere nerazzurro, ma soprattutto elogia il percorso fatto finora dalla squadra di Chivu in campionato. "Sono molti i vantaggi che ha portato, ti ricordi questo gol col Pisa ma tutte le volte che sono usciti contro chi attaccava così - dice l'ex centrocampista dagli studi di Sky -. L'Inter è prima e forse dobbiamo cominciare già a parlare della battaglia per il secondo posto, non per il primo"