Alessandro Costacurta parla dagli studi di Sky Sport del momento che sta vivendo il Milan. "Non è la prima volta che dice bene ai rossoneri, per cui che gli vada bene non può essere una strategia. Questo fa ancora più paura il Milan, perché quando gli attaccanti cominciano a giocare veramente? Il Milan ha 3-4 giocatori importantissimi che sono sotto performanti. Leao per me è uno di quelli che possono dare di più, Pulisic non è quello di inizio campionato. La difesa è affidabile? Se gli altri tirano così tanto no... Quanti margini di miglioramento ha il Milan?"