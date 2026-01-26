Tre vittorie, due sconfitte e un pareggio: questo il bilancio delle sei partite giocate dalla squadre del Settore giovanile dell'Inter nel week-end. Spicca il successo nel derby dell'Under 17 di Samir Handanovic, capace di battere 3-1 i cugini rossoneri; pari, invece, nell'altra stracittadina giocata nella categoria Primavera, dove la squadra di Benny Carbone ha acciuffato il 2-2 al fotofinish dopo essere andato sotto di due gol. I risultati:

UNDER 20 Campionato Primavera 1: Milan vs Inter 2-2 Reti: 65’ Mancuso, 89’ Zarate

UNDER 19 FEMMINILE Campionato: Genoa vs Inter 2-1 Reti: 29’ Corti

UNDER 18 Campionato, 20ª giornata: Inter vs Frosinone 5-0 Reti: 11’ Virtuani, 27’ e 68’ Donato, 62’ Carrara, 75’ Vukoje

UNDER 17 Campionato: Inter vs Milan 3-1 Reti: 1’ Matarrese (rig.), 43’ Bettelli, 87’ Piva

UNDER 17 FEMMINILE Amichevole: Inter vs Juventus 4-5 Reti: 5’ Platto, 48’ Di Summa, 77’ Corraini, 90’ Ripamonti

UNDER 15 FEMMINILE Amichevole: Inter vs Parma 6-2 Reti: 7’ e 46’ Molinari, 11’ Loda, 15’ e 26’ Della Morte, 48’ Sasselli