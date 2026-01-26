Nulla è andato storto, ma nulla è ancora compiuto. Ed essendo arrivati gli ultimi otto giorni del mercato invernale, l'Hajduk Spalato deve capire cosa ne sarà di Branimir Mlacic. L'Inter rimane un'opzione concordata, ma secondo il portale Germanijak il club spalatino deve fare i conti con i desideri della famiglia, che ritiene la Bundesliga come l'ambiente migliore per la crescita del proprio figlio e fratello.

Una cosa è certa: l'Hajduk ha più che bisogno di un ricco trasferimento invernale, anche perché difficilmente la sua valutazione potrebbe superare i 5,5 milioni di euro offerti dai nerazzurri, a meno di una convocazione del ragazzo per i prossimi Mondiali.