Stefano Sorrentino prende una posizione piuttosto netta rispetto al dibattito sul portiere titolare dell'InterYan Sommer. "Non è il problema dell'Inter - afferma durante l'intervento a La Domenica Sportiva -. Si sta facendo il giochino che si faceva con Handanovic, Onana, prima ancora Zenga. E' dell'88, lo sa anche lui che l'Inter starà cercando un altro portiere, ma discutere e criticare Sommer è una vergogna".

Sezione: News / Data: Lun 26 gennaio 2026 alle 09:52
Autore: FcInterNews Redazione
