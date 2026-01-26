Stefano Sorrentino prende una posizione piuttosto netta rispetto al dibattito sul portiere titolare dell'Inter, Yan Sommer. "Non è il problema dell'Inter - afferma durante l'intervento a La Domenica Sportiva -. Si sta facendo il giochino che si faceva con Handanovic, Onana, prima ancora Zenga. E' dell'88, lo sa anche lui che l'Inter starà cercando un altro portiere, ma discutere e criticare Sommer è una vergogna".