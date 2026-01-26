Sarà Istvan Kovacs, arbitro rumeno di origini ungheresi, il direttore di gara di Borussia Dortmund-Inter, partita valida per l'ultimo turno della League Phase di Champions League in programma mercoledì al Signal Iduna Park. L'esperto fischietto avrà come assistenti i connazionali Mihai Marica e Ferencz Tunyogi.
Il quarto ufficiale sarà suo fratello, il 36enne Szabolcs Kovacs, vecchia conoscenza dell'Inter a livello Primavera per aver arbitrato la sciagurata partita di Madrid contro l'Atletico Madrid in Youth League, chiusa con la sconfitta per 4-1 dei nerazzurri. In sala VAR si accomoderà invece il neerlandese Rob Dieperink, con Tomasz Kwiatkowski che dalla Polonia arriverà per coprire il ruolo di assistente.
Sezione: Focus / Data: Lun 26 gennaio 2026 alle 11:15
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
Altre notizie - Focus
BVB-Inter, direzione di gara... familiare: arbitrerà Kovacs, quarto uomo il fratello. VAR a Dieperink
Capello: "Milan senza personalità, difficile raggiungere l'Inter. Esposito? Deve migliorare un aspetto"
Hajduk Spalato, Garcia difende Mlacic: "Non è stato il migliore in campo, ma la sconfitta non è colpa sua"
Altre notizie
Lunedì 26 gen
- 12:43 L'Inter Women supera il Como al 94', Piovani: "Felice per le ragazze, questi tre punti sono meritati"
- 12:28 Perisic, il PSV riluttante a collaborare con l'Inter: il club di Eindhoven vuole monetizzare al massimo
- 12:14 Borussia-Inter, le attività stampa: ecco gli orari di allenamenti e conferenze stampa
- 12:00 DOMENICA da URLO, l'INTER in FUGA. PALACIOS via, attesa per PERISIC. LUIS HENRIQUE dice già ADDIO?
- 11:45 Palacios è in Argentina, l'avventura all'Estudiantes può cominciare: oggi le visite mediche
- 11:30 Il Giorno - Alternative a Perisic? Torna di moda Ndoye: panchina al Forest, ma c'è un ostacolo da superare
- 11:15 BVB-Inter, direzione di gara... familiare: arbitrerà Kovacs, quarto uomo il fratello. VAR a Dieperink
- 11:02 CdS - Palestra inarrestabile: l'Inter ci pensa, si parte da 40 milioni
- 10:48 CdS - L'Inter di Chivu con arroganza sull'acceleratore: lo batte solo l'Inzaghi bistellato
- 10:34 Bergomi in controtendenza: "Sommer troppo importante per l'Inter. Nerazzurri concedono poco, ma..."
- 10:20 Condò: "Corsa Scudetto? Il dato di ieri è l'uscita di scena del Napoli"
- 10:06 Capello: "Milan senza personalità, difficile raggiungere l'Inter. Esposito? Deve migliorare un aspetto"
- 09:52 Sorrentino: "Una vergogna discutere Sommer. Vedo lo stesso giochino dei suoi predecessori"
- 09:38 Corsera - Perisic, il Psv prende il sostituto in Italia? Trattativa col Verona
- 09:24 TS - Borussia-Inter, la sorpresa potrebbe essere Pio dal 1': ecco perché Chivu ci sta pensando
- 09:10 GdS - Esposito boom: i numeri parlano chiaro. Ora spera in una maglia anche a Dortmund
- 08:56 CdS - Uscite: definita Palacios-Estudiantes. E occhio a Frattesi...
- 08:42 CdS - Chivu chiede, Oaktree concede l'eccezione: Marotta e Ausilio hanno ottenuto l'ok per Perisic. Luis Henrique e Mlacic...
- 08:28 CdS - Verso Dortmund: Akanji dal 1', torna la Thu-La, dubbio a metà campo
- 08:14 GdS - L'Inter scatta: Chivu sempre più padrone, il calendario aiuta. E in Champions...
- 08:00 GdS - Perisic in panchina: può tornare all'Inter in settimana. A partire sarebbe Luis Henrique
- 00:00 Terno sulla ruota di Milano
Domenica 25 gen
- 23:45 Milan, Allegri: "L'episodio del rigore può starci. Buon punto contro una concorrente diretta"
- 23:30 Lecco, cinque giocatori indisponibili per la gara con l'Inter U23: i convocati di Valente
- 23:15 Lazio, lo sfogo di Sarri: "La società vuole una squadra giovane, a me dell'anagrafe non importa niente"
- 23:00 Lecco-Inter U-23, attesi oltre 2500 spettatori al 'Rigamonti-Ceppi'. Prima del kick-off minuto di silenzio per Di Nunno
- 22:45 Serie A, anche Roma-Milan sorride all'Inter: finisce 1-1 e Chivu vola a +5 sui rossoneri
- 22:30 videoParte col botto l'avventura di Nainggolan col Patro Eisden: gran gol del Ninja al Molenbeek
- 22:15 L'Inter torna a sfidare il Borussia Dortmund. L'ultimo precedente sei anni fa, nel segno di Lautaro
- 22:00 Inter, proseguono le attività in Montagnetta: oggi spazio alla community di runner Milano Crusher Running Club
- 21:45 Assist in Serie A, Dimarco vola in testa alla classifica. Nella top 5 c'è anche Barella
- 21:30 Borussia Dortmund imbattuto contro le italiane in casa. Per l'Inter Germania territorio ostico
- 21:15 K. Thuram, dalle dichiarazioni sull'Inter al post-partita: "Marcus? Molto contento sia venuto a vedermi"
- 21:00 Dimarco ha cambiato la partita e i canali social nerazzurri lo esaltano: "Fissato nella mente"
- 21:00 Conte amaro: "C'è emergenza e non recupera nessuno, così impossibile andare avanti. Ma non molliamo"
- 20:45 Napoli, Conte: "Non scendiamo dalla barca. Bremer-Hojlund? Speriamo sempre ci sia onestà"
- 20:30 Borussia Dortmund, Schlotterbeck: "In campionato siamo più costanti che in Champions League"
- 20:15 Conte deriso e sbeffeggiato all'Allianz Stadium, i tifosi della Juve gli cantano '’O surdato ’nnammurato'
- 20:00 La Juventus batte il Napoli e dà una mazzata alle ambizioni scudetto di Conte: decidono le reti di David, Yildiz e Kostic
- 19:45 Cremonese, Zerbin: "Prepareremo la gara con l'Inter studiando gli aspetti con cui farle male"
- 19:30 C'è anche Marcus Thuram (con il padre Lilian) in tribuna allo Stadium per assistere a Juve-Napoli
- 19:15 Sky - Cremonese, Audero 'dimenticato' al Mapei Stadium dopo la partita con il Sassuolo
- 19:00 Dzeko, l'avventura allo Schalke 04 parte col piede giusto: gol nel 2-2 in rimonta con il Kaiserslautern
- 18:45 Borussia Dortmund, Kovac dopo la vittoria sull'Union Berlino: "Abbiamo vinto accettando la battaglia"
- 18:30 Lotta Scudetto, Pasqualin: "L'Inter è la squadra più forte. E sul Napoli dico che..."
- 18:15 Cafu: "La Roma può lottare per lo Scudetto. Se l'Inter facesse i playoff Champions potrebbe frenare"
- 18:00 La Juventus molla En-Nesyri. Chiellini: "Ha espresso dubbi sulla formula, per noi è chiusa"
- 17:45 Hajduk Spalato, Garcia difende Mlacic: "Non è stato il migliore in campo, ma la sconfitta non è colpa sua"
- 17:30 L'Hajduk Spalato sgambettato dall'Istra: al Poljud finisce 2-1. Mlacic disputa l'intera gara
- 17:15 Magia Polli al 94esimo, l'Inter Women sbanca il campo del Como: le nerazzurre vincono 3-2
- 17:00 L'Atalanta si rialza subito: 4-0 al Parma. Il Bologna fa harakiri: clamorosa rimonta del Genoa da 0-2 a 3-2
- 16:45 Het Nieuwsblad incensa Stankovic jr.: "Possiamo definirlo il miglior acquisto del Brugge"
- 16:30 fcinRetroscena Jakirovic: è pronto a iniziare l'avventura all'Inter, ma un anno fa poteva andare alla Juve
- 16:15 Romano: "Mlacic, l'Inter non cambia la sua linea. Tra domani e martedì l'incontro con Ramadani"
- 16:00 Cremonese, Nicola si affida al mercato: "In settimana dobbiamo definire trattative e rosa"
- 15:45 In Croazia - Hajduk Spalato, Mlacic torna titolare, Ma non è un segnale dell'affare saltato con l'Inter
- 15:30 Tutta la gioia di Stankovic: "Tre gol in due partite, settimana fantastica per me. I tifosi del Brugge i migliori del Belgio"
- 15:15 Romagnoli va all'Al Sadd, anzi no. La Lazio: "Rimarrà biancoceleste, non è mai stato inserito sul mercato"
- 15:00 Merlo fa 150 con l'Inter: "Questa per me è casa, sono orgogliosa di aver raggiunto questo traguardo"
- 14:55 AS - Gila, Milan pronto a sborsare 20 mln di euro. Ma sul tavolo ci sono altre offerte per il difensore spagnolo
- 14:45 Fadera, rete flash e il Sassuolo batte la Cremonese. Nicola perde Barbieri per la gara con l'Inter
- 14:31 Va alla grande l'Erasmus di Stankovic in Belgio: ieri due gol e premio MVP. Dimarco: "Doppietta fantastica"
- 14:15 Serie A Femminile, a Meda l'ultima giornata d'andata: le formazioni ufficiali di Como-Inter
- 14:00 Cosmi: "Juve-Napoli? Con un'Inter così rischiano entrambe. I nerazzurri meglio in campionato perché..."
- 13:45 Borussia Dortmund, Emre Can: "Sulla buona strada in Bundesliga. Mercoledì gara molto importante"
- 13:30 Runjaic torna sul match con l'Inter: "Potremmo essere contenti di aver subito solo un gol, ma..."
- 13:15 Sky - L'Inter vuole Perisic, ma niente di nuovo da Eindhoven. Mercoledì serata cruciale
- 13:00 Lautaro si prende cura dei suoi Trofei. Agustina lo prende in giro: "Domenica a casa"
- 12:40 Juventus, Conceicao: "Qualificazione in Champions obiettivo minimo. Ma lavoriamo per lo scudetto"
- 12:26 Parma, Cuesta si guarda indietro: "Ondrejka? Se fosse entrato quel tiro contro l'Inter, sarebbe stato diverso"