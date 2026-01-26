Sarà Istvan Kovacs, arbitro rumeno di origini ungheresi, il direttore di gara di Borussia Dortmund-Inter, partita valida per l'ultimo turno della League Phase di Champions League in programma mercoledì al Signal Iduna Park. L'esperto fischietto avrà come assistenti i connazionali Mihai Marica e Ferencz Tunyogi.

Il quarto ufficiale sarà suo fratello, il 36enne Szabolcs Kovacs, vecchia conoscenza dell'Inter a livello Primavera per aver arbitrato la sciagurata partita di Madrid contro l'Atletico Madrid in Youth League, chiusa con la sconfitta per 4-1 dei nerazzurri. In sala VAR si accomoderà invece il neerlandese Rob Dieperink, con Tomasz Kwiatkowski che dalla Polonia arriverà per coprire il ruolo di assistente.