Dopo aver perso la partita di Reggio Emilia contro il Sassuolo e prima del match dello Zini contro l'Inter di domenica, la Cremonese ha chiuso l’arrivo di un nuovo attaccante. Arriva infatti in grigiorosso dal Parma il 35enne bosniaco Milan Djuric, che ha già salutato il gruppo ducale e che firmerà un contratto di un anno e mezzo con la Cremonese. Per il cartellino di Djuric, i lombardi spenderanno poco più di 1 milione di euro. Djuric torna a Cremona dopo l'esperienza della stagione 2012-2013.

Sul fronte uscite, dopo l'addio ufficiale di Franco Vazquez (tornato al Belgrano), anche Antonio Sanabria è vicino alla rescissione del contratto, con il Boca Juniors alla finestra.