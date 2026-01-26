M'Bala Nzola è ad un passo dal Sassuolo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club neroverde è ad un passo dall'attaccante angolano di proprietà della Fiorentina e in prestito in questa prima parte di stagione al Pisa

Il via libera potrebbe arrivare in serata, su Nzola c'era anche lo Spezia che ha provato a riportarlo in Liguria. Il Sassuolo giocherà contro l'Inter tra due turni di campionato, il match è in programma l'8 febbraio alle 18. 

Sezione: L'avversario / Data: Lun 26 gennaio 2026 alle 21:10
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
