Dopo l'ufficialità della firma con l'Inter, arrivano le prime parole da giocatore nerazzurro per il difensore croato Leon Jakirovic. Queste le sue dichiarazioni a Inter TV:

Puoi descrivere le tue emozioni?

"Sono sensazioni fantastiche. Sono davvero eccitato dall'idea di essere qui".

Hai già esperienza anche in Europa pur avendo solo 18 anni. Cosa significa questo passaggio all'Inter per te?

"Ho appena compiuto 18 anni però ho giocato già in Champions contro il Milan. Adesso però arriva una prova più grande, è fantastico".

Cosa significa questa opportunità per la tua carriera?

"Penso sia il passo più grande della mia carriera, immagino sarà fantastico".

Quali sono le tue principali abilità? E pensi che ci sia spazio per migliorare?

"Sono molto calmo, bravo palla al piede e a giocarla tra le linee. Tutti sanno che gli italiani sono i migliori difensori del mondo, quindi posso migliorare tantissimo".

C'è qualche difensore dell'Inter che ti ha ispirato?

"Certo, guardo Alessandro Bastoni perché gioca nella mia posizione e guardo cosa fa in campo".

Tuo padre allena l'Hull City, sei cresciuto in una famiglia che respira e vive calcio. Quali sono i principali valori che ti ha passato?

"Mi ha insegnato molto, mi dice di non mollare mai e dare il massimo in allenamento e in campo. Questi sono i due migliori consigli".

Il legame tra l'Inter e la Croazia è sempre forte e attuale, la cosa ti ha motivato a venire qui?

"Sì e no. Sì perché c'è Sucic qui, con lui mi sono allenato e ho giocato con la Dinamo. Ma quando l'Inter ti chiama non ti fai troppe domande, vuoi solo arrivare qui".

Hai parlato con Sucic?

"Sì. Gli ho fatto un sacco di domande per conoscere tutto quello che riguarda l'Inter".

Un messaggio per i tuoi nuovi tifosi?

"Sempre forza Inter", in italiano.