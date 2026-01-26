Paolo Condò dedica il suo editoriale sul Corriere della Sera alla corsa scudetto, con il +5 maturato dall'Inter sul Milan. "Adesso c’è luce fra l’Inter e le altre. Cinque punti per scendere fino al Milan, unico realisticamente autorizzato a mantenere qualche ambizione top, altri 4 per calarsi a meno 9 al livello di Roma e Napoli (e poi la Juve), dove è iniziato il rodeo per i posti Champions".

"La verità è che il Milan è lassù, con la targa dell’inter ancora in vista, malgrado Leao e Pulisic siano sempre mezzi rotti, e/o lunatici - afferma Condò -. Il dato forte di questa 22ª giornata è comunque l’uscita del Napoli dal discorso scudetto. L’anno scorso lo vinse perché nel corso della stagione il distacco dall’Inter non superò mai i tre punti (successe al primo turno e poi dalla giornata 29 alla 32), distanza colmabile in una sola gara come in effetti successe. Con la sconfitta di ieri è scivolato a meno 9, vale a dire tre partite piene, ed è un disavanzo che lascia poche speranze malgrado i rientri di Lukaku e Meret".