Torna di moda, nel mercato dell'Inter, il nome di Dan Ndoye. Secondo quanto riportato da Il Giorno, infatti, qualora Perisic dovesse rivelarsi una pista morta potrebbero riprendere i contatti per arrivare allo svizzero, costato al Nottingham Forest 40 milioni più bonus e con uno stipendio da 5 netti l'anno.

In Inghilterra non sta andando benissimo: anche nell'ultima gara Ndoye è rimasto in panchina tutta la gara. I rapporti tra i club sono però già attivi anche per l'interesse dei britannici per Frattesi, sebbene proprio il Forest si sia un po' tirato indietro quando dall'Inter hanno chiesto informazioni per l'elvetico.