C'è spazio anche per Branimir Mlacic nel punto di mercato del pomeriggio di Fabrizio Romano sul suo canale Youtube, dove l'esperto di mercato ha fornito gli aggiornamenti circa la trattativa con il classe 2007. Il suo nuovo entourage, con Fali Ramadani agente di riferimento, è a Milano per tentare di sbloccare la trattativa con l'Inter.

Il club milanese ha difatti già trovato l'accordo l'Hajduk Spalato, squadra che detiene il cartellino del giocatore, ed è ora al lavoro per strappare il sì definitivo del diciottenne e del padre. Secondo Romano, Marotta attende una risposta definitiva tra oggi e domani massimo.