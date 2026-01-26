C'è spazio anche per Branimir Mlacic nel punto di mercato del pomeriggio di Fabrizio Romano sul suo canale Youtube, dove l'esperto di mercato ha fornito gli aggiornamenti circa la trattativa con il classe 2007. Il suo nuovo entourage, con Fali Ramadani agente di riferimento, è a Milano per tentare di sbloccare la trattativa con l'Inter.
Il club milanese ha difatti già trovato l'accordo l'Hajduk Spalato, squadra che detiene il cartellino del giocatore, ed è ora al lavoro per strappare il sì definitivo del diciottenne e del padre. Secondo Romano, Marotta attende una risposta definitiva tra oggi e domani massimo.
Sezione: Focus / Data: Lun 26 gennaio 2026 alle 16:55
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - Focus
Bournemouth su Luis Henrique, l'Inter frena. Attesa per Perisic: lo scenario post Psv-Bayern. E il Genoa torna su Asllani
Romano: "Agenti di Mlacic a Milano per sbloccare la trattativa. L'Inter attende risposta definitiva tra oggi e domani"
Jakirovic firma con l'Inter. Sotto la foto con Marotta spunta il commento di Perisic: "Complimenti a tutti"
Jakirovic, prime parole da interista: "È il passo più importante della mia carriera. Ho fatto un sacco di domande a Sucic"
Dinamo Zagabria, il ds Dabac saluta Jakirović: "Il suo più grande desiderio era l'Inter. Soluzione migliore per tutti"
BVB-Inter, direzione di gara... familiare: arbitrerà Kovacs, quarto uomo il fratello. VAR a Dieperink
Capello: "Milan senza personalità, difficile raggiungere l'Inter. Esposito? Deve migliorare un aspetto"
Altre notizie
