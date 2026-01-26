Con la vittoria per 6-2 sul Pisa e i risultati successivi di Milan e Napoli, l'Inter, secondo gli analisti, ha chiuso il discorso Scudetto: si gioca infatti a 1,23 su 888sport e 1,27 su Planetwin365 il tricolore per i nerazzurri, quota in discesa rispetto all’1,40 della scorsa settimana. Sale a 8 il Milan di Massimiliano Allegri campione d’Italia, mentre viene raddoppiato – da 7,50 a 15 –il bis dei campioni d’Italia in carica.



C'è da dire però che da parte degli scommettitori non c'è mai stata una grande fiducia nei confronti di Cristian Chivu e dell'Inter campione d'Italia. Prima dell’inizio della stagione, infatti, il Napoli, con il 32% delle preferenze, è stata l’opzione più scelta, davanti ai nerazzurri fermi al 27%. A oggi invece c’è fiducia nella rimonta del Milan di Allegri, a cui crede oltre il 43% dei giocatori, con Inter giocata da 3 italiani su 10.