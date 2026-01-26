Marco Palestra continua a impressionare: la sua crescita esponenziale è ormai sotto gli occhi di tutti. L'esterno del Cagliari, con quello dell'ultimo turno per Kiliçsoy, è arrivato a 4 assist in campionato, sulla scia di Dimarco. Veloce, potente, tecnico: Palestra ha tutto per sfondare, come ben sa l'Atalanta che ne detiene il cartellino.

"L’estate scorsa Giulini e Lucci avevano convinto Percassi per un prestito secco ma oneroso - sottolinea il Corsport -. Un milione più bonus in base al rendimento. Oggi neppure 5 milioni convincerebbero il club sardo a restituirlo in anticipo all’Atalanta. La Dea deciderà il suo destino a luglio, contratto in scadenza 2030. Bottega cara, società solida. Non si sono accorti adesso di quanto valesse Palestra. Nell’estate 2024 dissero no ai 15 milioni offerti dal Rennes di Massara. Un anno fa ci aveva provato invano la Roma prima di virare su Rentsch. Juve e Milan sono state respinte in estate, quando si era affacciato il Bournemouth. Ci sta pensando l’Inter, lo guardano in Premier. Si parte da una base d’asta di 40 milioni".