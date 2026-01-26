Il PSV è completamente riluttante a collaborare con l'Inter per la cessione di Ivan Perisic. Questo è quanto afferma il quotidiano locale neerlandese Eindhovens Dagblad: la squadra biancorossa, oltretutto, non ha ancora ricevuto alcuna comunicazione ufficiale dagli italiani. Solo se venisse messa sul tavolo una cifra consistente, tale da garantire un enorme profitto dalla vendita del giocatore quasi 37enne, allora si aprirebbe un varco per il club nerazzurro. Nel caso Perisic dovesse andarsene, il PSV sarebbe chiamato ovviamente da ingaggiare un altro attaccante di alto livello nelle battute finali del mercato invernale.