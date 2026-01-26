Partita decisiva per l'Inter mercoledì sera in Champions League contro il Borussia Dortmund, nella tana dei gialloneri. Queste le attività stampa previste per martedì 27 gennaio.  

Ore 11:15 Allenamento Borussia Dortmund | Dortmund-Brackel Training Ground, Dortmund

Ore 11:30 Allenamento Inter | BPER Training Centre, Appiano Gentile

Ore 14:00 Conferenza Stampa ufficiale Borussia Dortmund | BVB Stadion, Dortmund

Ore 18.45 Conferenza Stampa ufficiale Inter | BVB Stadion, Dortmund

