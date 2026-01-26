Tomas Palacios è pronto ad iniziare la sua avventura con l'Estudiantes de La Plata. Il difensore proveniente dall'Inter è arrivato infatti in Argentina nella giornata di ieri, e dopo essersi concesso una domenica libera, nella mattinata locale di oggi effettuerà le visite mediche per conto del Pincha per poi aggregarsi al resto della squadra, riferisce CieloSports.

Va ricordato che Palacios arriva con un infortunio muscolare che non gli permetterà di essere subito a disposizione di Eduardo Domínguez, ma dovrà completare il recupero per poter esordire con la maglia dell'Estudiantes .