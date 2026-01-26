Potrebbe arrivare dalla Serie A il sostituto di Ivan Perisic al Psv Eindhoven. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere della Sera, infatti, gli olandesi sono interessati a Cissé, attaccante diciannovenne dell'Under 21 azzurra oggi in prestito al Catanzaro in Serie B

Il giovane talento potrebbe sostituire proprio Perisic qualora quest'ultimo dovesse partire in direzione Milano, anche se la prima offerta del Psv Eindhoven (5 milioni più bonus) è stata al momento respinta dagli scaligeri.

