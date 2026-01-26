"Noi non pensiamo all'Inter, ma pensiamo a noi stessi". Così Massimiliano Allegri, parlando in conferenza stampa dopo il pareggio sul campo della Roma che ha fatto scivolare il Milan a -5 dalla capolista. "È un periodo difficile della stagione perché continuiamo a giocare in trasferta - ha aggiunto il tecnico dei rossoneri -. Ora faremo altre due trasferte, quindi ne avremo giocate sei fuori casa nelle ultime nove. Pensiamo a una cosa alla volta. Come ho detto sempre, come dico ora e come dirò tra otto giorni in conferenza stampa, l'obiettivo del Milan è entrare tra le prime quattro. Poi che uno abbia l'ambizione di fare il massimo, questo è un altro discorso. Ma la realtà è che il Milan deve entrare tra le prime quattro. Ora siamo secondi, ma il cammino è ancora lungo. E c'è tanto da migliorare".