Chivu ha chiesto alla dirigenza un aiuto dal mercato per la fascia destra e in quest'ultima settimana della sessione invernale potrebbe arrivare a Milano Ivan Perisic: il croato - come conferma pure il Corsport - ha già chiesto al Psv di essere liberato per tornare in nerazzurro.

"Anche per questo Marotta e Ausilio hanno ottenuto l’ok per l’affondo da parte di Oaktree. La proprietà del club ha concesso la possibilità di inseguire un profilo diverso rispetto a quelli generalmente indicati, soprattutto per l’aspetto anagrafico - si legge sul quotidiano romano -. Perisic è l’eccezione che però permetterebbe a Chivu di sistemare subito la fascia rimasta negli ultimi mesi orfana di Dumfries, considerando la grande affidabilità dal punto di vista atletico e le caratteristiche tecniche che sembrano sposarsi perfettamente con l’idea di gioco del nuovo allenatore nerazzurro. Da capire se il PSV accetterà di accontentare il calciatore, ma servirà comunque un indennizzo che l’Inter sembra disposta a mettere sul piatto". Solo dopo la certezza del ritorno di Perisic, il club nerazzurro valuterebbe concretamente la cessione di Luis Henrique.

Capitolo Mlacic: attese novità a stretto giro, in un caso o nell’altro, approfittando del blitz a Milano del procuratore Ramadani.